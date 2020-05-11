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مرأة

ميلك شيك الشيكولاته بالبندق بأسهل طريقة على السحور

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
على مائدة السحور فى  الطقس الحار يمكنك تحضير مشروب صحى ومفيد يساعد على ترطيب الجسم طوال ساعات الصيام

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تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل مشروب شيكولاتة بالبندق في برنامجها "عمايل إيديا" على قناه "سى بى سى سفرة "


شيكولاته سائحة
ملعقتان من الكاكو
ثلج
كوب من اللبن
حفنة من البندق

طريقة تحضير مشروب الشيكولاته بالخطوات

ضعى فى الخلاط كافة المقادير وقومى بسحقها جيدا لدقائق فى الرباط التالى إليك الخطوات لتحضيرها وتقديمها لتنعمى بمشروب صحى وسريع على السحور يمنعك من العطش طوال فترة الصيام فهو يعمل على ترطيب الجسم  .



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