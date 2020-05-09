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طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

السبت 09/مايو/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد  مشروب السوبيا من المشوربات الاساسية لدى الكثير من الاشخاص والمفضلة لتناولها على الافطار فى شهر رمضان الكريم، لذا قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل.

مقادير مشروب السوبيا :

1 كوب لبن.

كوب و نصف ماء مثلج.

5 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

5 ملعقة كبيرة سكر.

6 قطرات نكهة جوز الهند “متوفرة عن العطاريين

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.


طريقة تحضير مشروب السوبيا :

 

نخلط اللبن البودرة مع السكر و الفانيليا جيدا.

نضيف اللبن السائل و نكهة جوز الهند للخليط السابق حتى تمام الذوبان.ممكن الخفق فى الخلاط بحذر

يتم اضافة الماء و التقليب جيدا و تقدم باردة.

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