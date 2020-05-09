جددي سفرتك.. طريقة عمل سلطة السيزر الفرنسية

تعتبر سلطة السيزر من الوصفات الفرنسية التي يمكنك تقديمها على الإفطار في شهر رمضان للتنويع ويمكنك تحضير سلطة السيزر بأسهل الخطوات.
مقادير سلطة السيزر:
1/2 كيلو طماطم
1/2 كيلو صدور دجاج
خس
3 ملاعق مايونيز
ثوم
معلقتين زيت زيتون
خل
توست
طريقة تحضير سلطة السيزر
- نقوم بتقطيع الخضراوات بطريقة متساوية
- نحضر التوست ونحمصه بالفرن مع القليل من زيت الزيتون
- نقلي صدور الدجاج ونقطعها إلى مكعبات
- نخلط الخضراوات مع الدجاج مع الخبز
- نضيف إليهم مزيجا من المايونيز والقليل من زيت الزيتون والخل والثوم
مقادير سلطة السيزر:
1/2 كيلو طماطم
1/2 كيلو صدور دجاج
خس
3 ملاعق مايونيز
ثوم
معلقتين زيت زيتون
خل
توست
طريقة تحضير سلطة السيزر
- نقوم بتقطيع الخضراوات بطريقة متساوية
- نحضر التوست ونحمصه بالفرن مع القليل من زيت الزيتون
- نقلي صدور الدجاج ونقطعها إلى مكعبات
- نخلط الخضراوات مع الدجاج مع الخبز
- نضيف إليهم مزيجا من المايونيز والقليل من زيت الزيتون والخل والثوم