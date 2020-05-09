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مرأة

جددي سفرتك.. طريقة عمل سلطة السيزر الفرنسية

السبت 09/مايو/2020 - 03:18 م
سلطة السيزر
سلطة السيزر
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آلاء حسن
تعتبر سلطة السيزر من الوصفات الفرنسية التي يمكنك تقديمها على الإفطار في شهر رمضان للتنويع ويمكنك تحضير سلطة السيزر بأسهل الخطوات.

مقادير سلطة السيزر:

1/2 كيلو طماطم
1/2 كيلو صدور دجاج
خس
3 ملاعق مايونيز
ثوم
معلقتين زيت زيتون
خل
توست

طريقة تحضير سلطة السيزر

- نقوم بتقطيع الخضراوات بطريقة متساوية

- نحضر التوست ونحمصه بالفرن مع القليل من زيت الزيتون

- نقلي صدور الدجاج ونقطعها إلى مكعبات

- نخلط الخضراوات مع الدجاج مع الخبز

- نضيف إليهم مزيجا من المايونيز والقليل من زيت الزيتون والخل والثوم

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