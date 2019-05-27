طريقة عمل سلطة السيزر

تعتبر الـ " سيزر سالاد" من أشهر الأطباق في جميع المحلات، يتم تحضيرها بطريقة شهية وتنال إعجاب الكبار والصغار، لكن يمكنك تحضيرها بنفسك في منزلك على مائدة إفطار رمضان، لتكون طبق جديد شهي خاصة في أوقات العزومات.



مدة التحضير : 30 دقيقة

العدد : 3 أفراد



مكونات سلطة السيزر

2 صدور دجاج مخلية ومشوية او مسلوقة

1 خس مقطعة كبيرة

6-7 حبات طماطم

ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة

3 خبز توست مقطع مكعبات ومحمص

ملح و فلفل أسود و زعتر مجفف

ملعقة زيت زيتون

ملعقة كبيرة مايونيز

ربع كوب عصير ليمون



طريقة تحضير سلطة السيزر

بعد سلق أو شوي صدور الدجاج، قطعيها إلى قطع صغيرة، وضيفيها في وعاء مع شرائح الطماطم والخس، وفي وعاء آخر حضري الصوص، ضعي المايونيز مع عصير الليمون، وضيفي الملح والفلفل والزعتر، واخلطيهم جيدً ثم ضيفي الصوص على شرائح الدجاج والخس وقلبيه جيدًا ، ثم ضعي الخبز المحمص على الخليط وضيفي الجبن البارميزان.



طريقة تحضير سلطة السيزر بدون دجاج :



5 اوراق خس

حبتان خيار

كوب جبنة بارميزان

مكعبات خبز توست محمص

فص ثوم

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة صغيرة خل

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح وفلفل اسود وزعتر



طريقة تحضير سلطة السيزر :

قطعي الخس والخيار لشرائح وضيفي له التوست المحمص والجبن البارميزان، وفي وعاء اخر اهرسي الثوم مع المايونيز والخل وعصير الليمون والبهارات، وضيفي الخليط للخس والخيار والتوست وقلبيها جيدًا.