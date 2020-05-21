القصة الكاملة لاعتداء أهالي مريض على طبيب أثناء عمله بـ طوارئ طنطا الجامعي.. إحالة الواقعة للنيابة لمحاسبة المعتدين.. والأطباء يتضامنون ..صور

الطبيب المعتدى عليه: حقي لن أتنازل عنه واصابتي وسام على صدري أثناء خدمة المرضى وعلاجهم

رئيس جامعة طنطا: إحالة الواقعة للتحقيق بالنيابة العامة ومحاسبة المتورطين فى الحادث بالنيابة العامة

أطباء مستشفيات طنطا الجامعية يعلنون تضامنهم ولا تنازل عن حقوق زملائنا ونرفض تكرار الاعتداء





شهدت مستشفيات جامعة طنطا مساء أمس واقعة تعدي أهالي مريض على أحد الأطباء بأقسام الطوارئ والاستقبال بالضرب المبرح وصل الى حد التطاول بالألفاظ والتعدي بالضرب والأرجل وكسر أنفه وإحداث جرح قطعي بالوجه ما أثار حفيظة العاملين داخل المستشفي وأصابهم بحاله من الفزع لكافة العاملين داخل المستشفي فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع التكدسات والتجمعات للوقاية من أخطار "كورونا ".





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من جانبه أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم فى تصريحات صحفيه لـ"صدي البلد" ان لا تهاون فى حقوق الزملاء من الأطباء بمستشفيات جامعة طنطا لافتا أن ما حدث من اعتداء سافر على الطبيب الزميل خلال أداءه واجبه الوطني بأقسام الاستقبال والطوارىء لرعاية كافة المرضي .

وأشار رئيس جامعة طنطا بقوله " كرامه الطيب يعد رساله حقيقية لكل الأطباء والزملاء فى المجال الطبي بالمستشفيات الجامعية ودورنا العمل ليلا ونهارا تقديم الخدمات التى تليق بكافة المرضي المترددين يوميا " .

كما أعطي رئيس جامعة طنطا توجيهاته العاجلة إلي مدير مستشفيات الجامعية بالضرورة إحالة واقعة الإعتداء على الطبيب الزميل إلي النيابة العامة كالجهه اختصاص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أهل المريض المعتدين فى أسرع وقت .

من جانبه الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه ضمن مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء فى المستشفيات، وقع منذ قليل اعتداء جديد على طبيب بقسم الطوارئ الجامعي.

وأكد عميد طب طنطا ، أن تلك الواقعة ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء من قبل أهالي المرضي على الاطباء، وناشد الجميع بدعم الأطباء والوقوف الي جوارهم وحمايتهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة أزمة كورونا ، خاصة أن الأطقم الطبية وهيئة التمريض والفنيين علي قلب رجل واحد لخدمة المرضي والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامتهم .

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية، أنه تم الاعتداء علي الطبيب أثناء عمله ، وتحديدا ساعة الإفطار أثناء مروره علي الحالات بالقسم، فوجئ بالسب من قبل أهالي احدي المرضي المحتجزين والتعدي عليه بعد ان اكد له الطبيب ان حالة المريض مستقرة تماما وسوف يخرج من المستشفي باكر بعد تماثله للشفاء ، وبالكشف علي الطبيب وجد أنه أُصيب بكسر في الأنف وقطع بالجفن تحت الملتحمة ونزيف بالأنف، مشيرا لي انه تم القبض علي المعتدي وتم تحرير محضر رسمي بالاعتداء بنقطة الشرطة التابعة للمستشفيات الجامعية.

في المقابل أكد "م .ن " الطبيب المعتدي عليه بقوله " حقي لن أتنازل عنه واصابتي وسام على صدري أثناء خدمة للمرضي وعلاجهم" مشيرا أنه سيواصل العمل فى صباح باكر إيمنا منه بالضرورة خدمة كافة المرضي ورعايتهم صحيا خلال المرحلة المقبلة .

وأشار الطبيب بقوله " ربنا كرمنا لولا مساندة زملائي من الأطباء وفنيات التمريض لكانت حياتي قد انتهت فعليا وربنا فضله عظيم وكل الشكر لزملائي الذين أعلنوا تضامنهم معي ولن يكسرني أو يردعني واقعة الاعتداء عن الاهتمام بالقيام بعملي" .

يذكر أن الطبيب المعتدي عليه تمسك بحقه القانوني ضد المعتدي في مساندة قوية من عميد طب طنطا والمدير التنفيذي للمستشفيات ومدير الطوارئ الدكتور ايمن سلام وأخرين .