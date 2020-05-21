ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت أثناء وضع وشم «تاتو» على إحدى ذراعيها.
وتعد هذه المرة هي الأولى، التي تقوم فيها حفيدة الفنانين محمد عوض، وفريد شوقي، بوضع وشم على جسدها.
وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.
وظهرت ملك عوض برفقة والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.