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فن

جومانا مراد: ابني محمد أكثر شخص ظلمته بسبب «خيانة عهد».. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 02:01 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة جومانا مراد عن أكثر شخص تعرض للظلم منها في الفترة الماضية بسبب انشغالها بعملها وتحديدا تصوير دورها فى مسلسل "خيانة عهد". 

وقالت جومانا مراد، فى لقائها التلفزيوني ببرنامج "theinsiderar"، إن أكثر شخص مظلوم معى هذه الفترة بسبب عملى فى مسلسل "خيانة عهد" هو ابنى محمد، الذى ابتعدت عنه بسبب ظروف العمل والتصوير باستمرار". 

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وأضافت جومانا مراد "بسبب ضغط العمل كنت أصور باستمرار حتى كنت أحيانا أفطر فى موقع التصوير، وأحيانا أخرى اتسحر خاصة أن الفترة الزمنية بين الإفطار والسحور قليلة، وبالتالى كان ذلك سببا فى ابتعادى عن ابنى وأسرتى". 

وأوضحت جومانا مراد "الأيام القادمة سأعوضهم عن غيابى، خاصة محمد ابنى، وأقدم لهم الأكلات التى يحبونها"، مشيرة إلى أن زوجها يحب "الملوخية والعدس". 

يذكر أن جومانا مراد تشارك فى بطولة مسلسل خيانة عهد والذى تقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وبيومى فؤاد وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. 

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى عن أسرة عهد التى تتعرض الى صعوبات فى حياتها بسبب انتقام أشقائها منها. 
  

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