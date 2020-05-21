المجنون والقيصر.. رامز جلال ينشر صورة جديدة مع محيي إسماعيل بعد مقلب مجنون رسمي ..شاهد

شارك رامز جلال، جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر إنستجرام مع الفنان الكبير محيي إسماعيل، من كواليس حلقة برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".







وعلق رامز جلال على الصورة السيلفي مع محيي إسماعيل، قائلا "المجنون رامز في مواجهة القصير".





ووقع محيي إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية لأحد مقالب رامز جلال.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.



