خبير تغذية: قطعة كحك واحدة تحتاج 20 دقيقة مشي سريع لحرق سعراتها

أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك ومع قرب حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على شراء الكحك والبيتي فور وغير من حلويات العيد أو تحضيرها فى المنزل.





وتتكون حلويات العيد من سكر ودقيق وسمن فكل هذه الأشياء تساعد على زيادة الوزن والإصابة بالسمنة بالإضافة إلى أن الإفراط فى تناول حلويات العيد يشكل خطرا على الصحة بشكل عام.





وفى سياق متصل كشف محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، عن كيفية حرق سعرات حلويات العيد عند تناول كل قطعة.





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قطعة الكحك 35 جراما أى 185 سعراً حراريًا = 20 دقيقة مشي سريع

قطعة البسكوت 20 جراما أى 100 سعر حرارى = 12 دقيقة مشي سريع

قطعة غريبة 10 جرامات أى 100 سعر حرارى = 6 دقائق مشي سريع

قطعة بيتيفور15 جراما أى 75 سعراً حراريًا= 8 دقائق مشي سريع



