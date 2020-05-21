محافظة الدقهلية تعلن أسماء المستشفيات المخصصة لفحص وعلاج مصابي كورونا

الجمالية المركزى وبلقاس المركزى، المقاطعة المركزى، جمصة المركزى، شبرا سندى المركزى، ميت سلسيل المركزى، دماص المركزى، أتميدة المركزى، شبراهور المركزى ومستشفى الكردى المركزى.



أضف إليهم مستشفى جامعة المنصورة ومستشفى التأمين الصحى بسندوب.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أعن عن البدء في تنفيذ إجراءات جديدة في التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا ابتداءا من اليوم الخميس حيث ستبدأ المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 320 مستشفى في فحص حالات الاشتباه واستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، وتطبيق تعريف الحالة وذلك في إطار بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس وتلبية احتياجات المرضى وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم.







وأضاف، أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، والمرضى الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، سيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كل سبل الرعاية والعناية للمواطنين في مختلف القطاعات الصحية حرصا على سلامتهم.

كما أعلنت عن مستشفى نبروة المركزى، شربين المركزى ودكرنس العام ومنية النصر المركزى، أجا المركزى، مستشفى طلخا المركزى،