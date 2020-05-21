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تكنولوجيا

لـ آيفون وأندرويد.. يوتيوب يطلق ميزة جديدة للحفاظ على صحة المستخدمين

الخميس 21/مايو/2020 - 05:39 ص
لـ آيفون و أندرويد..بوتيوب
لـ آيفون و أندرويد..بوتيوب يطلق ميزة جديدة
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قسم التكنولوجيا
أطلقت منصة التواصل الاجتماعية الشهيرة يوتيوب YouTube خاصية جديدة، تتيح للمستخدمين تحديد وقت معين أثناء مشاهدة الفيديوهات للتنبيه على مواعيد النوم، للتوقف عن المشاهدة وتجنب التأخير صباحًا.

وأوضح موقع يوتيوب YouTube أنه يمكن تحديد أوقات الإنتهاء من استخدام التطبيق من خلال  قائمة الإعدادات، واختيار تنبيه بميعاد النوم أثناء مشاهدة الفيديوهات، إضافة إلى شعارات مجدولة لأخذ استراحة وتعطيل أصوات التنبيهات والاهتزاز.

وأضافت منصة يوتيوب YouTube العديد من الميزات التقنية التي تركز على صحة المستخدمين خلال السنوات الماضية، مثل معرفة متوسط إحصائيات المشاهدة اليومية وإجمالي عدد ساعات المشاهدة فى الأسبوع.

وهناك الكثير من الأشخاص يفضلون مشاهدة مقاطع الفيديو عبر منصة يوتيوب والتي تعمل تلقائيًا لساعات طويلة من الليل، لذلك كان القرار بتوفير ميزة التنبيه بميعاد بوقت النوم اليوم، لجميع الهواتف الذكية العاملة بنظامي iPhone و أندرويد.

جدير بالذكر أن منصة يوتيوب كانت قد تعرضت لعطل فني أصاب الخدمة تمامًا فى الأسبوع الماضي، ولم تعلق إدارة المنصة الأشهر فى العالم لتداول مقاطع الفيديو على الأمر حتي الآن.

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