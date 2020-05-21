أهالي عين شمس يشتكون من القمامة

استغاث أهالي حي عين شمس بموقع صدى البلد الاخباري، لحل مشكلة القمامة، بعد قيامهم بتقديم شكاوى عديدة للحي ولكن دون حل.





وعبر أهالي منطقة أحمد عصمت الواقعة بحي عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة لموقع صدي البلد أنهم يعانون من وجود قمامة كثيرة في جميع شوارع المنطقة، مما يسبب الكثير من الأمراض وانتشار الحشرات بالمنطقة ناهيك عن الروائح السيئة.





وقد تقدم أهالي منطقة أحمد عصمت بالكثير من الشكاوى للحي لإزالة القمامة ولكن دون أي جدوي أو رد لشكواهم.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.