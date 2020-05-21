سعرها 433 ألف جنيه.. دراجة نارية كهربائية تسير حتى 300 كم

كشفت شركة فيرج موتورسايكلز عن أحدث دراجتها النارية ولكن هذه المرة بنسخة كهربية، وحملت اسم Verge TS حيث تراهن الشركة الكبيرة على النجاح الساحق المنتظر لهذه الدارجة.

لك أن تتخيل قدرة دراجة Verge TS على الانطلاق مسافة 300 كيلومتر كاملة دون أى توقف، حيث تحتوى على بطارية جبارة ستكون أحد أهم الأسباب لزيادة مبيعاتها بشكل ملحوظ.

تأتى دراجة Verge TS الكهربائية بتصميم كلاسيكي مع مكونات سفلية من الألومنيوم، بالإضافة لمكابح مزدوجة الأقراص للتحكم أكثر فى إيقافها عند اللزوم.

جاءت دراجة Verge TS الكهربائية بمحرك بقوة 80 كيلووات يمكنه توليد قوة 107 حصان مع عزم دوران أقصى 1000 نيوتن/متر، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في 4 ثوان فقط.

و تستطيع دراجة Verge TS بلوغ سرعتها القصوي 180 كيلومترا في الساعة، والسير مسافة 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة، حيث تستغرق الشحنة الواحدة 4 ساعات الشاحن العادي، وبالشاحن السريع من 45 إلى 50 دقيقة.

ويبلغ سعر دراجة الكهربائية Verge TS الجديدة حوالي 25 ألف يورو، ما يعادل 434 ألف جنيهًا مصريًا.