AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعرها 433 ألف جنيه.. دراجة نارية كهربائية تسير حتى 300 كم

الخميس 21/مايو/2020 - 07:29 ص
سعرها 433 ألف جنيه..دراجة
سعرها 433 ألف جنيه..دراجة نارية كهربية تسير حتي 300 كم
Advertisements
قسم السيارات

كشفت شركة فيرج موتورسايكلز عن أحدث دراجتها النارية ولكن هذه المرة بنسخة كهربية، وحملت اسم Verge TS حيث تراهن الشركة الكبيرة على النجاح الساحق المنتظر لهذه الدارجة.

لك أن تتخيل قدرة دراجة Verge TS على الانطلاق مسافة 300 كيلومتر كاملة دون أى توقف، حيث تحتوى على بطارية جبارة ستكون أحد أهم الأسباب لزيادة مبيعاتها بشكل ملحوظ.  

تأتى دراجة Verge TS الكهربائية بتصميم كلاسيكي مع مكونات سفلية من الألومنيوم، بالإضافة لمكابح مزدوجة الأقراص للتحكم أكثر فى إيقافها عند اللزوم.

جاءت دراجة Verge TS الكهربائية بمحرك بقوة 80 كيلووات يمكنه توليد قوة 107 حصان مع عزم دوران أقصى 1000 نيوتن/متر، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في 4 ثوان فقط. 

و تستطيع دراجة Verge TS بلوغ سرعتها القصوي 180 كيلومترا في الساعة، والسير مسافة 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة، حيث تستغرق الشحنة الواحدة 4 ساعات الشاحن العادي، وبالشاحن السريع من  45 إلى 50 دقيقة.

ويبلغ سعر دراجة الكهربائية Verge TS الجديدة حوالي 25 ألف يورو، ما يعادل 434 ألف جنيهًا مصريًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق نسخة كهربية من فيات 500.. تعرف على التفاصيل..صور

مرسيدس تدرس إيقاف إنتاج هذه السيارة

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية e motion بعد إعلان الإنتاج الحربي عنها.. فيديو و صور

بورش تصدر أيقونتها الجديدة S4

ترشيحاتنا

احذر إهمال عدم تغيير البوجيهات

نصائح دار الإفتاء لعلاج السهو المتكرر في الصلاة

عيب وألف عيب.. فنانة خليجية تفتح النار على رامز جلال بسبب محيي إسماعيل

أمل جديد لكبار السن.. شفاء مسنة 75 عاما من فيروس كورونا

تكبير العيد ووقته وصيغته

أم تلتقي ابنها المخطوف بعد غياب 32 عاما.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية: قطعة كحك واحدة تحتاج 20 دقيقة مشي سريع لحرق سعراتها

جمبسوت أسود.. شذى حسون تستعرض رشاقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

زحام بشوارع الشرقية قبل العيد.. والمحافظ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية