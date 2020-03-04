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سيارات

تعرف على أسعار قطع الغيار للموتوسيكلات الصيني في مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد حصول الموتوسيكلات الصينى على شهرة واسعة فى الاسواق المصرية وجذبها شريحة واسعة من الشباب لعدة اسباب أهمها انخفاض أسعارها مقارنة بالسيارات وسرعتها، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار الصينية فى جميع الاسواق المصرية.


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كل هذه العوامل أدت إلى انتشار هذه الوسيلة فى جميع الاسواق .

  

وخلال السطور والصور التالية نستعرض اسعار قطع غيار الموتوسيكلات الصينى فى مصر لجميع الماركات من بينها حلاوة ودايون هوجان.

يتراوح سعر الموتور بين 3500 و5000 جنيه، بينما الفرامل الأمامية يتراوح سعرها بين 180 و200 جنيه، والفرامل الخلفية يتراوح سعرها بين 250 و280 جنيها، وسجل سعر المقعد بين 120 إلى 230 جنيهًا، على حسب الموديل.

 

ويتراوح سعر الجنوط بين 350 و600 جنيه حسب الموديل، وبلغ سعر البطاريات من 200 جنيه حتى 350 جنيهًا، في حين سجل سعر الإطار الأمامي مقاس ٣٠٠/١٨ ومقاس ٢٧٥/١٨ بين 200 و250 جنيهًا، أما الإطار الخلفي مقاس ٣٢٥/١٨ ومقاس ٣٢٥/١٨ و٣٥٠/١٨ تراوحت أسعارها بين 250 و280 جنيها.


وهناك أسعار لبعض قطع الغيار الاخرى نستعرضها من خلال الصور التالية.

تعرف على أسعار قطع الغيار للموتوسيكلات الصيني في مصر
تعرف على أسعار قطع الغيار للموتوسيكلات الصيني في مصر
تعرف على أسعار قطع الغيار للموتوسيكلات الصيني في مصر
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