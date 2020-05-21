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فن

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 22 يتصدر بحث جوجل

الخميس 21/مايو/2020 - 09:24 ص
مسلسل قيامة عثمان
مسلسل قيامة عثمان
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شروق ابراهيم
تصدر مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 22 التركي محرك بحث جوجل الشهير بعد مرور ساعات على طرحها. 

وحقّق مسلسل قيامة المؤسس عثمان نجاحًا كبيرًا جدًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.

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مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل. 

والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

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