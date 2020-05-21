محمود حميدة: فيلمي القادم من نوعية الخيال العلمي.. تفاصيل

كشف الفنان محمود حميدة عن العوامل التى يعتمد عليها فى اختيار أى عمل فنى يشرع فى المشاركة به.









فى لقاء عبر برنامج mbctrending "أول العوامل التى تدفعنى إلى اختيار العمل الفني الذى أشارك فيه هو السيناريو الجيد، وبعدها أتحدث إلى المخرج الذي يرشحني للدور". وقال محمود حميدة فى لقاء عبر برنامج mbctrending "أول العوامل التى تدفعنى إلى اختيار العمل الفني الذى أشارك فيه هو السيناريو الجيد، وبعدها أتحدث إلى المخرج الذي يرشحني للدور".









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وأضاف محمود حميدة، "اذا اقنعنى المخرج من خلال حديثى معه بسبب اختياره لى اخوض التجربة دون تردد والعكس صحيح".





وأوضح محمود حميدة "هذا ما اتبعته ايضا فى فيلمى الجديد "الغسالة" للمخرج عصام عبد الحميد حيث تحدثنا سويا حول هذا العمل وسبب اختياره لى ووجد أننى أمام مخرج متميز ومتمكن من ادواته ولديه رؤية فنية عالية".





وأكد محمود حميدة "الفيلم تدور أحداثه فى المستقبل بعد مرور 50 عاما وهو من نوعية افلام الخيال العلمى التى قلما نشاهدها فى السينما المصرية".



