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فن

دخلت المستشفى وأطالب بحقي المادي.. محيي إسماعيل: مكنتش أعرف إنه برنامج رامز جلال

الخميس 21/مايو/2020 - 02:58 ص
محيى اسماعيل فى برنامج
محيى اسماعيل فى برنامج رامز مجنون رسمى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محيى اسماعيل عن تعرضه لأزمة صحية شديدة؛ بعد تصوير حلقته في مقلب برنامج "رامز مجنون رسمي" الذى يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك فى أول تعليق ناري له. 

وقال محيى اسماعيل فى تصريحات متلفزة "دخلت مستشفى الزهراء بعد تصوير هذه الحلقة خاصة أننى تعرضت لارتفاع فى ضغط الدم". 

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وأضاف محيي إسماعيل "لم أكن على علم بالمقلب الذى تعرضت له من قبل رامز جلال، وكل ما كنت أعلم به هو أنه برنامج خاص بالإعلامية أروى". 

وتابع محيي إسماعيل "أطالب بحقى المادى فى هذه الحلقة خاصة بعد ما تعرضت له وتعويضا عن المقلب خاصة أن برامج المقالب مختلفة عن البرامج الحوارية". 

يذكر أن محيى إسماعيل حل ضيفًا على برنامج رامز مجنون رسمى والذى يقدمه الفنان رامز جلال ويُعرض على قناة mbc مصر.  
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