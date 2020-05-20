سر استبعاد 9 حلقات من برنامج رامز مجنون رسمى





وقال عادل شكل : " لن أظهر على الشاشة مع رامز جلال والقائمون على البرنامج هم من أعلنوا اسمى ضمن قائمة الضيوف".





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أضاف عادل قائلا : تم إبلاغى باستبعاد حلقتى مع 9 حلقات أخرى من العرض بسبب كثرة السباب والشتائم التي خرجت من الضيوف،وبرغم من ذلك فانى سعيد بردود فعل الجمهور ومحبينى الذين كانوا ينتظرون عرض الحلقة.





وفكرة برنامج رامز مجنون رسمي الذى يقدمة الفنان رامز جلال تقوم على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.



ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.