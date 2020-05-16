أسأل سليم.. محمود حميدة من لما كنا صغيرين

شارك النجم محمود حميده متابعيه صورة جديدة من مسلسله الجديد لما كنا صغيرين عبر حسابه على "انستجرام"





وظهر حميده خلال احداث العمل وعلق قائلًا "أسأل سليم، وسليم بنفسه هيرد عليك#سليم_منصور#لما_كنا_صغيرين"





عُرضت الحلقة21 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.





بدأت الشكوك تتجه بقوة حول افتراض مقتل وائل ( كريم قاسم ) وليس انتحاره وذلك بسبب طريقة وفاته وهي عن طريق وضع السم في القهوة وهي طريقه تشير إلي القتل وليس الانتحار





يشك ياسين ( خالد النبوي ) في سليم ( محمود حميدة ) أنه هو وراء قتل وائل ولكنه ينكر





والد يحيى يطلب منه بمصارحته بكل شيء عن سليم بعد انتحار وائل فيخبره بأن سليم هو أكثر شخص يكرهه في حياته





في سياق اخر تم إلقاء القبض على صافي من اجل التعرف على نهى ( نسرين امين ) ولكنها على عكس المتوقع تتعرف على صورتها.







