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فن

أسأل سليم.. محمود حميدة من لما كنا صغيرين

السبت 16/مايو/2020 - 02:17 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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محمد بدران
شارك النجم محمود حميده متابعيه صورة جديدة من مسلسله الجديد لما كنا صغيرين عبر حسابه على "انستجرام"

وظهر حميده خلال احداث العمل وعلق قائلًا "أسأل سليم، وسليم بنفسه هيرد عليك#سليم_منصور#لما_كنا_صغيرين"

عُرضت الحلقة21 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

بدأت الشكوك تتجه بقوة حول افتراض مقتل وائل ( كريم قاسم ) وليس انتحاره وذلك بسبب طريقة وفاته وهي عن طريق وضع السم في القهوة وهي  طريقه تشير إلي القتل وليس الانتحار

يشك ياسين ( خالد النبوي ) في سليم ( محمود حميدة ) أنه هو وراء قتل وائل ولكنه ينكر

والد يحيى يطلب منه بمصارحته بكل شيء عن سليم بعد انتحار وائل فيخبره بأن سليم هو أكثر شخص يكرهه في حياته

في سياق اخر تم إلقاء القبض على صافي من اجل التعرف على نهى ( نسرين امين ) ولكنها على عكس المتوقع تتعرف على صورتها.


 "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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