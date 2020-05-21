أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21-5-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى خلال تعاملات اليوم، الخميس 21-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" في المملكة العربية السعودية نحو 183.60 ريال سعودي.

ويتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر الأوقية عالميًا سواء بالصعود أو الهبوط.

وخلال السطور التالية، نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

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أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (209.82 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.87 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.34 ريال سعودي) أي ما يعادل (51.22 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (183.60 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.89 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.37 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.91 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.40 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.59 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (104.91 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.94 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,525 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (1,738 دولارا أمريكيا)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,469 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (391.13 دولارا أمريكيا)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (209,821 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (55,875 دولارا أمريكيا)