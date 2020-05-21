عمرها 83 سنة.. تعرف على تاريخ كلية الاقتصاد المنزلي بحلوان

كانت بداية كلية الاقتصاد المنزلى في جامعة حلوان عام 1937، حيث عرفت باسم "المعهد العالى للتدبير المنزلى للبنات"، ثم تم ضمها عام 1942 إلى المعاهد العليا الفنية وتحول اسمها إلى المعهد العالى للتدبير المنزلى والفنون الطرزية.





ثم تحولت مرة أخرى إلى المعهد العالى للاقتصاد المنزلى عام 1962، واستقرت باسم كلية الاقتصاد المنزلى التابعة لجامعة حلوان فى عام 1975.





وتشمل كلية الاقتصاد المنزلى على 5 أقسام، بالإضافة إلى برنامج خاص، والاقسام هي: "إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، علوم التغذية والأطعمة، صناعات جلدية، الاقتصاد المنزلي التربوي، الملابس والنسيج، التغذية العلاجية وهو برنامج خاص.وتستقر كلية الاقتصاد المنزلي خارج الحرم الجامعي بمنطقة بولاق أبو العلا، كما أن فترة الدراسة بها أربع سنوات وتمنح درجة البكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى، حيث تعطي الدراسة بها إمكانية العمل فى مختلف المؤسسات التى يمكن للخريج الالتحاق للعمل بها.