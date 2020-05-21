عمرها 83 سنة.. تعرف على تاريخ كلية الاقتصاد المنزلي بحلوان

كانت بداية كلية الاقتصاد المنزلى في جامعة حلوان عام 1937، حيث عرفت باسم "المعهد العالى للتدبير المنزلى للبنات"، ثم تم ضمها عام 1942 إلى المعاهد العليا الفنية وتحول اسمها إلى المعهد العالى للتدبير المنزلى والفنون الطرزية.
ثم تحولت مرة أخرى إلى المعهد العالى للاقتصاد المنزلى عام 1962، واستقرت باسم كلية الاقتصاد المنزلى التابعة لجامعة حلوان فى عام 1975.
اقرأ أيضًا:وتشمل كلية الاقتصاد المنزلى على 5 أقسام، بالإضافة إلى برنامج خاص، والاقسام هي: "إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، علوم التغذية والأطعمة، صناعات جلدية، الاقتصاد المنزلي التربوي، الملابس والنسيج، التغذية العلاجية وهو برنامج خاص.
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وتستقر كلية الاقتصاد المنزلي خارج الحرم الجامعي بمنطقة بولاق أبو العلا، كما أن فترة الدراسة بها أربع سنوات وتمنح درجة البكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى، حيث تعطي الدراسة بها إمكانية العمل فى مختلف المؤسسات التى يمكن للخريج الالتحاق للعمل بها.