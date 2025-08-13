قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
حماس تدعو لمسيرات غضب عالمية أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
دعت حركة حماس، جماهير الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة الحراك الجماهيري وتصعيده في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما يرافقه من جرائم إبادة جماعية وتجويع ممنهج بحق المدنيين.

وأكدت الحركة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تنظيم مسيرات غضب عالمية أيام الجمعة والسبت والأحد أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية في مختلف العواصم والمدن، وذلك "للتنديد بالعدوان وفضح جرائم الاحتلال وداعميه، والمطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية".

كما دعت "حماس" إلى إطلاق أوسع الفعاليات الشعبية والطلابية والنقابية تضامنا مع الشهداء من الصحفيين، وعلى رأسهم الصحفي أنس الشريف ومحمد قريقع وزملائهما، الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم المهني في تغطية جرائم الاحتلال.

وشددت الحركة على أهمية تفعيل الضغط الشعبي والإعلامي والسياسي على المستوى العالمي لرفع الحصار، وفتح المعابر بشكل فوري لإدخال الغذاء والماء والدواء إلى المحاصرين في القطاع، معتبرة الصمت الدولي "شراكة ضمنية في الجرائم المرتكبة".

وختمت حماس بيانها بالتأكيد على أن التصعيد الجماهيري في الشارع العربي والدولي هو أداة فعالة في كسر حالة الصمت وفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي واضح.

حركة حماس العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة قطاع غزة مسيرات غضب عالمية السفارات الإسرائيلية والأمريكية

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بكتيريا الامعاء

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما

مسلسل ذات
مسلسل ذات
مسلسل ذات

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد