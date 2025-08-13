حماس تدعو لمسيرات غضب عالمية أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية

دعت حركة حماس، جماهير الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة الحراك الجماهيري وتصعيده في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما يرافقه من جرائم إبادة جماعية وتجويع ممنهج بحق المدنيين.

وأكدت الحركة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تنظيم مسيرات غضب عالمية أيام الجمعة والسبت والأحد أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية في مختلف العواصم والمدن، وذلك "للتنديد بالعدوان وفضح جرائم الاحتلال وداعميه، والمطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية".

كما دعت "حماس" إلى إطلاق أوسع الفعاليات الشعبية والطلابية والنقابية تضامنا مع الشهداء من الصحفيين، وعلى رأسهم الصحفي أنس الشريف ومحمد قريقع وزملائهما، الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم المهني في تغطية جرائم الاحتلال.

وشددت الحركة على أهمية تفعيل الضغط الشعبي والإعلامي والسياسي على المستوى العالمي لرفع الحصار، وفتح المعابر بشكل فوري لإدخال الغذاء والماء والدواء إلى المحاصرين في القطاع، معتبرة الصمت الدولي "شراكة ضمنية في الجرائم المرتكبة".

وختمت حماس بيانها بالتأكيد على أن التصعيد الجماهيري في الشارع العربي والدولي هو أداة فعالة في كسر حالة الصمت وفضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي واضح.