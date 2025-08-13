قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
أخبار العالم

قطر تدين تصريحات نتنياهو وتصفها بامتداد لسياسات الاحتلال الاستفزازية

القسم الخارجي

أعربت قطر عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يعرف بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أنها تمثل استمرارا لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة وفرض الأمر الواقع، وتعد انتهاكا صارخا لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه التصريحات التحريضية تعكس سياسة توسعية تهدف إلى تأجيج الأزمات وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على أن هذه المزاعم الباطلة لن تمس بالحقوق المشروعة للشعوب والدول العربية.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدًا في مواجهة هذه الاستفزازات الخطيرة التي تهدد بتصاعد العنف والفوضى في المنطقة، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، يضمن الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان نتنياهو قد أثار موجة من الانتقادات الواسعة بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة i24 News، وصف فيها دوره القيادي بأنه "مهمة تاريخية وروحية"، وأكد ارتباطه العميق برؤية "إسرائيل الكبرى"، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا غير مسبوق في ظل التوتر الإقليمي المتزايد.

وخلال المقابلة، سئل نتنياهو عن مدى التزامه بالرؤية التاريخية لـ"إسرائيل الكبرى"، فأجاب بشكل قاطع: "بالتأكيد"، مضيفًا أنه يشعر بأنه يكمل مسيرة أجيال من اليهود الذين حلموا بالقدوم إلى هذه الأرض، على حد تعبيره.

كما تلقى نتنياهو من الإعلامي اليميني شارون غال "تميمة" على شكل خريطة تظهر ما يعرف بـ"أرض الميعاد"، في إشارة رمزية أثارت الجدل، خاصة في ظل قضايا الفساد التي يُحاكم فيها هو وزوجته بتهم تتعلق بتلقي هدايا ثمينة.

يذكر أن مصطلح "إسرائيل الكبرى" يستخدم للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها بعد حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة، هضبة الجولان وشبه جزيرة سيناء، بينما يوسع بعض منظري الصهيونية المفهوم ليشمل أراضي من بينها الأردن.

