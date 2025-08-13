قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أجريت مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين مباحثات إيجابية بشأن عملية السلام مع روسيا
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو: أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحية وأتعلق برؤية إسرائيل الكبرى

أثار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جدلا واسعا بتصريحات وصف فيها دوره بأنه "مهمة تاريخية وروحية"، مؤكدا ارتباطه العميق برؤية "إسرائيل الكبرى"، في تصريحات اعتبرت تصعيدا خطيرا في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وفي مقابلة أجراها مع قناة i24 News الإسرائيلية، قال نتنياهو: "أشعر أنني أؤدي مهمة تعاقبت عليها أجيال من اليهود. هناك من حلم بالقدوم إلى هذه الأرض، وسيأتي من بعدنا من يواصل الطريق. لذا، نعم، لدي شعور بالرسالة – على الصعيدين التاريخي والروحي".

وردا على سؤال من الإعلامي اليميني شارون غال حول مدى ارتباطه بالرؤية التاريخية لـ"إسرائيل الكبرى"، أجاب نتنياهو بحزم: "بالتأكيد".

وخلال اللقاء، قدم غال لنتنياهو ما وصفه بـ"تميمة" على شكل خريطة لما يعرف بـ"أرض الميعاد"، مازحا إياه بشأن التورط في قضايا الهدايا، في إشارة إلى محاكمة نتنياهو وزوجته سارة بشأن تلقي هدايا فاخرة.

ويستخدم مصطلح "إسرائيل الكبرى" للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها بعد حرب عام 1967، مثل الضفة الغربية، القدس الشرقية، قطاع غزة، الجولان وسيناء. فيما ذهب بعض المفكرين الصهاينة إلى توسيع المفهوم ليشمل أراضي من بينها الأردن المعاصر.

رد فعل أردني غاضب
 

في أول رد فعل رسمي، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة لتصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها "تصعيد استفزازي خطير" و"تهديد مباشر لسيادة الدول"، يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، تأكيده على رفض المملكة المطلق لمثل هذه "التصريحات التحريضية"، التي اعتبرها انعكاسًا لحالة التوتر والعزلة التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية.

وقال القضاة: "هذه الأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية تشجع على استمرار العنف والصراع، وتتطلب موقفًا دوليًا واضحًا يدينها ويحذر من عواقبها على أمن واستقرار المنطقة".

كما دعا القضاة إلى تحرك دولي فوري لوقف كل الممارسات والتصريحات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لن تنال من الأردن أو من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

