نتنياهو: الصفقة الجزئية أصبحت خلفنا ونسعى لإنهاء الحرب بشروطنا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "i24" الإسرائيلية، إن "الصفقة الجزئية أصبحت وراءنا"، مؤكدا أن حكومته "حاولت مرارا التوصل إلى تسوية، لكن اتضح أنهم كانوا يخدعوننا"، في إشارة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأكد نتنياهو أن هدفه هو "استعادة جميع الرهائن في إطار إنهاء الحرب، ولكن بشروط تضعها إسرائيل فقط"، مشددا على أن أي حل يجب أن "يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل".

وفيما يتعلق بوضعه السياسي، أشار نتنياهو إلى أن هناك تحفظات عليه من اليسار واليمين، لكنه أوضح: "أنا من يقرر، وكل قرار اتخذته كان صحيحا".

وأضاف: "عندما أرى أنني أنجزت كل ما علي إنجازه، سأغادر، لكن لا يزال لدي الكثير من المهام، والشعب الإسرائيلي يرى أنني قادر على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام".

وتطرق نتنياهو إلى الملف الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل "على أهبة الاستعداد لاحتمال محاولة إيران إعادة بناء برنامجها النووي"، موضحا أن "400 كلغ من اليورانيوم المخصب في إيران لم تتضرر، ونتابع ذلك عن كثب مع واشنطن".