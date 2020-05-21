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توك شو

شاهد| نصيحة السيسى للمصريين فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 11:14 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بممارسة الرياضة لتقوية مناعتهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.


وأكد أن ممارسة الرياضة ستعمل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، ووعي المواطنين سيساعدنا على السير فى المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس كورونا فى مصر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى: "من فضلكم حاولنا أن لا نثير خوفكم من بداية الأزمة وأن نجعل الموضوع فى حضن وزارة الصحة، والأطقم الطبية هم من يتحملون الضغط والوضع كله، ونقلنا الموضوع برفق لكى لا نثير الفزع".

وتابع الرئيس حديثه للمواطنين قائلًا: "خلوا بالكم معانا.. فى ناس قاعدة ليل ونهار فى المواجهة لفيروس كورونا وعلينا أن نتوخى الحذر لتخفيف العبء عن الأطقم الطبية".
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاحه لمشروع بشائر الخير 3 بمحافظة الإسكندرية. 

وارتدى الرئيس السيسي الكمامة ولم يصافح بالأيدي كبار الدولة، حيث التزم جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية بالتباعد فيما بينهم.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة الإسكندرية ليشهد افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" الذي يطل على بحيرة كينج مريوط.

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