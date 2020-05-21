شاهد| نصيحة السيسى للمصريين فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا

نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المصريين بممارسة الرياضة لتقوية مناعتهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا









وأكد أن ممارسة الرياضة ستعمل على تقوية المناعة ، بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، ووعي المواطنين سيساعدنا على السير فى المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس كورونا فى مصر.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى: "من فضلكم حاولنا أن لا نثير خوفكم من بداية الأزمة وأن نجعل الموضوع فى حضن وزارة الصحة، والأطقم الطبية هم من يتحملون الضغط والوضع كله، ونقلنا الموضوع برفق لكى لا نثير الفزع".





وتابع الرئيس حديثه للمواطنين قائلًا: "خلوا بالكم معانا.. فى ناس قاعدة ليل ونهار فى المواجهة لفيروس كورونا وعلينا أن نتوخى الحذر لتخفيف العبء عن الأطقم الطبية".



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