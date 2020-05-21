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أخبار البلد

بنك التعمير والإسكان يحقق 615 مليون جنيه فى الربع الاول من 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لبنك التعمير والاسكان  خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع أرباحه هامشيًا على أساس سنوي.

وأوضح البنك في افصاح  للبورصة المصرية  أنه حقق أرباحًا بلغت 615 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 612 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وخلال الفترة تراجعت إيرادات البنك من الفوائد بنسبة 2.4% لتصل إلى 1.49 مليار جنيه، مقابل 1.53 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وأشار البنك إلى أن خفض أسعار الإقراض والخصم تراجع بموجب قرارات المركزي المصري للتصدي لجائحة كورونا بنسبة 3 بالمائة، ما أدى إلى انخفاض إيرادات النشاط لحظيًا في حين تبقى تكاليف بعض التوظيفات مثل الودائع لأجل بنفس تكاليفها لحين تجديد استحقاقها مما يؤثر لبعض الوقت على انخفاض ربحية البنك في الأجل القصير.

يشار إلى أن البنك حقق أرباحًا خلال العام الماضي بلغت 2.22 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.96 مليار جنيه في 2018.

وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 6.6 مليار جنيه، مقابل 3.15 مليار جنيه في 2018.

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