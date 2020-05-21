AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عيدك عيدين.. وائل جمعة يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

الخميس 21/مايو/2020 - 12:05 م
وائل جمعة
وائل جمعة
Advertisements
محمد السعيد
احتفل وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بذكرى تتويج الأحمر بلقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ونشر وائل جمعة صورة للراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق وهو يتسلم جائزة نادي القرن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب عليها " عيدك عيدين يا أهلي".

وهنأ عدد كبير نجوم كرة القدم السابقين والمدربين، والأندية العالمية النادي الأهلي، أمس الأربعاء، بمرور 20 عاما على حصوله على لقب نادي القرن.

واحتلفت قناة النادي الأهلي، أمس، الأربعاء ايضا بذكري تتويج القلعة الحمراء بلقب نادي القرن، بسهرة خاصة ومميزة، بظهور الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي، واستضافة الفنان إيهاب توفيق والذي اطلق أغنية " الأهلي كيان" احتفالا بذكري التتويج بلقب القرن.

يذكر أن نادي الزمالك أعلن مؤخرا لجوءه إلى الفيفا لاسترداد لقب القرن، حيث يرى مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن الزمالك هو الأحق بلقب نادي القرن العشرين، بدلا من الأهلي، متسندا على أن الزمالك هو الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وليس النادي الاهلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور: وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن لم يكن هناك قناة أو رئيس نادي قوي .. فيديو

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

الأسطورة يتسلم الجائزة.. ذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف دوره في تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

وائل جمعة يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: أزمة كورونا تدار بشكل احترافي.. واحذروا سلوكيات تزيد من الأعداد

النيابة الإدارية: عودة العمل بعد العيد.. ولا استدعاء للأطقم الطبية من العزل

قصة مقطع فيديو نادر جمع السادات ومبارك والملك عبد الله

بعد الاقتراب من حاجز الـ 15 ألف مصاب..هل خرج فيروس كورونا عن السيطرة فى مصر؟

لصحة البنكرياس.. احرص على تناول هذه الأطعمة

قبل عرض الحلقة 28 من الاختيار.. ماذا طلب بيتر ميمي من أسر شهداء كمين البرث؟

AdvertisementS

من حقه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

الصفاقسي يكشف حقيقة اقتراب حمزة المثلوثي من الزمالك

أخبار الرياضة .. وزير الرياضة يحدد موعد التدريبات لفرق الدوري..قرار جديد من مرتضى منصور تجاه لاعبي الزمالك

نادي برشلونة يستولى على أموال لاعبي أكاديميات أستراليا

شوبير: الأهلي صاحب لقب نادي القرن الماضي والحالي ..فيديو

بعد تمديد تعاقده علي بياض.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلي

على خطى الدوري الألماني.. مصدر يكشف عن اشتراطات الجبلاية لاستئناف التدريبات

حسين عبد اللطيف: رضا عبد العال وحازم إمام أكثر لاعبين تسببا في تعبي

مروان محسن يوافق على تمديد تعاقده مع الأهلي دون شروط

أكرم عبدالمجيد في رمضان: شربت وكنت ناسي وأعشق المحشى وأول مباراة دولية مع الخطيب الأصعب

أحمد فليكس: فخور بانتمائي لـ الأهلي.. واللعب في صفوفه الأعظم في مشواري ..فيديو

حكايات رمضانية.. حازم إمام يروي كواليس إجباره على الإفطار قبل مباراة للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور