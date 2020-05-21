عيدك عيدين.. وائل جمعة يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن





ونشر وائل جمعة صورة للراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق وهو يتسلم جائزة نادي القرن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب عليها " عيدك عيدين يا أهلي".





وهنأ عدد كبير نجوم كرة القدم السابقين والمدربين، والأندية العالمية النادي الأهلي، أمس الأربعاء، بمرور 20 عاما على حصوله على لقب نادي القرن.





واحتلفت قناة النادي الأهلي، أمس، الأربعاء ايضا بذكري تتويج القلعة الحمراء بلقب نادي القرن، بسهرة خاصة ومميزة، بظهور الإعلامي الإماراتي الكبير يعقوب السعدي، واستضافة الفنان إيهاب توفيق والذي اطلق أغنية " الأهلي كيان" احتفالا بذكري التتويج بلقب القرن.





يذكر أن نادي الزمالك أعلن مؤخرا لجوءه إلى الفيفا لاسترداد لقب القرن، حيث يرى مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن الزمالك هو الأحق بلقب نادي القرن العشرين، بدلا من الأهلي، متسندا على أن الزمالك هو الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين وليس النادي الاهلي".

احتفل وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بذكرى تتويج الأحمر بلقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.