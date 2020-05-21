شرطة البيئة تضبط 23 طن أسمدة ومبيدات مغشوشة فى مصنعين

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى عن ضبط (23,39 طن أسمدة – 200 كيلو جرام مبيدات) مغشوشة ومقلدة بدون ترخيص وغير مسجلة بداخل (مصنعين) بنطاق محافظة القاهرة بالمخالفة للقانون.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط (مصنع يحتوى على 470 كيلوجرام أقراص وبودرة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفى مجال عوادم السيارات تم ضبط (20) سيارة بنطاق محافظة "الجيزة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).

وتمكنت الحملات فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط (7) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (5) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية تم تأمين تنفيذ (51) حالة تعد مختلفة بنطاق المنطقة المركزية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.