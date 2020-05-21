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أخبار البلد

نعاهدكم على الاستمرار في بذل الجهد.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 12:39 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


جاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

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وأضاف: "وأننا يا سيادة الرئيس ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة، نعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء".


واتتم رئيس الوزراء البرقية قائلا: "دمتم يا سيادة الرئيس، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

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