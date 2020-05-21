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أخبار البلد

وزيرا السياحة والانتاج الحربى يبحثان تنفيذ مشروع التحول الرقمي

الخميس 21/مايو/2020 - 12:43 م
وزير الانتاج الحربي
وزير الانتاج الحربي
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محمد الاسكندرانى
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا مع المختصين في وزارة الإنتاج الحربي لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في وزارة السياحة والآثار،وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل.

 حضر الاجتماع القيادات المعنية بالوزارتين ورؤساء مجالس إدارات الاتحاد المصري للغرفة السياحية والغرف السياحية المعنية.

ويهدف المشروع إلى تيسير منظومة استخراج التراخيص السياحية وإحكام الرقابة والتفتيش علي المنشآت السياحية والفندقية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة لكافة المنشآت السياحية والفندقية وللعاملين فى القطاع السياحي من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
 
و يأتي تنفيذ هذا المشروع اتساقا مع نهج الدولة في تطبيق التحول الرقمي وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار.

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