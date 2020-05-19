عرفة شركات السياحة تحذر من التعامل مع أي فندق غير حاصل على شهادة السلامة الصحية.. فيديو

قال معتز صدقي عضو غرفة شركات السياحة ، إن قطاع السياحة يمثل 5% من الناتج المحلي ويمتد اثرة علي قطاعات مختلفة في الدولة تصل نسبتها الي 25 % .









وأضاف معتز صدقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن عودة السياحة مهمة للحفاظ علي العمالة حتي لا نقوم بتسريح العمالة في الفنادق وشركات السياحة وللحصول علي إيرادات تساعدنا علي الاستمرار .





وأوضح معتز صدقي ،: أنه إلى الآن هناك 45 فندق حصلوا علي الشهادة الصحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وهذا يساعد علي فتح الابواب امام النزلاء بشكل صحي وحسب الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة .





وتابع أن شهادة السلامة الصحية تصدر عن طريق لجنة مكونة من المعنيين بالمراقبة وتعمل علي توفير الجو المناسب وعلى توافر جميع أوجه السلامة للنزلاء .





واستكمل : أن وزارة السياحة ستكون صارمة في التعامل مع المخالفين كما ان مديري الفنادق سيكونون عرضة لمساءلات قانونية والمحاذير واضحة جدا وعدم الالتزام سيؤدي إلى غلق المنشأة .