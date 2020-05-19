أخبار التوك شو: موعد انتهاء الموجة الحارة.. أعراض أخرى لـ كورونا.. بدء فتح بعض الفنادق
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:15 م
أخبار التوك شو
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للارصاد، إنه منذ بداية الاسبوع يشهد جنوب البلاد أمطارا رعدية، ووصلت الى حد السيول في مناطق من صعيد مصر. وتابع الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن ما نتعرض له من ارتفاع في درجات الحرارة هو طبيعي في تلك الفترة من العام.
قال الدكتور شريف حتة، إستشارى الطب الوقائي والصحة العامة: إن أستاذة علم الفيروسات أثبتوا أن فيروس كورونا
يستغرق وقت ويبدأ فى أن يقل فى تأثيره والحدة الخاصة به.
وأضاف "حتة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ناتج تأثير فيروس كورونا
على الجسم يبدأ فى الإنخفاض، بالإضافة إلى إختلاف قوة جهاز المناعة لدى البعض، والذى يجعل الأعراض أقل حدة عن غيرها.
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن اعتذار بيومى فؤاد وأحمد فهمى عن دورهما فى مسلسل "رجالة البيت" أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أنهما اعترفا بغلطتهما وفشلهما فى المسلسل وتفاعل الجمهور معهما.
وأضاف طارق الشناوى، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، أن كريم فهمى شقيق أحمد فهمى كتب له "إن شاء الله الجاى أحسن"، مشيرا إلى أن أحمد فهمى لديه أعمال كثيرة ناجحة ككاتب وممثل.
قال الدكتور شريف حتة، استشارى الطب الوقائي والصحة العامة: إن المؤسسات العلمية والمنظمات العالمية جميعها تتصارع فى إكتشاف لقاح وعلاج لفيروس كورونا
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وأضاف "حتة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التجارب العلمية الصحيحة التى تستغرق بعض الوقت تكون نتيجتها جيدة، موضحا أن تجربة العلاج الجديد تستغرق بعض الوقت من أجل التأكد من فاعلية الدواء.
قال الدكتور محمد الصعيدى، مدير المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير وتجميل وتنفيذ ميدان التحرير جاء تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
لافتًا إلى أنه يتم العمل على إظهار العاصمة برونقها الجميل.
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار: إنه فى وزارة السياحة والآثار تم البدء بالفعل بفتح بعض الفنادق التى تخضع للشهادة الصحية والكشف من غرفة المنشآت الفندقية أو وزارة السياحة
ووزارة الصحة.
وأضافت "شلبي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الأسبوع سيتم البدء بعمل جرد للتأكد من التزام الفنادق بمعايير السلامة الصحية والاحترازية، موضحة أنه بالفعل صدر تصريح لعمل الفنادق الملتزمة بالإجراءات والمعايير الصحية
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تناولت الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، مشهدا تمثيليا مشهد شهامة من المصريين خلال تعاملهم مع أحد الشباب فى الشارع.
وطلب أحد الشباب من المارة فى الشارع مساعدته فى الحصول على حقيبته ومقتنياته التى نسيها فى التاكسي الذى يرفض تسليمها له بدون أن يأخذ مبلغ من المال.
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن مسلسل الاختيار
أخطأ بتبرئة "ابن تيمية" والتكفيرين يستندون إليه، لافتًا إلى أنه كان المقصود توضيح أن التكفيريين الذين يستندون لأفكار ابن تيمية الذين لا يفهمونها، ولكن عندما زادت الجرعة المقدمة فى المسلسل حدث لبس.
وأضاف طارق الشناوى
، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية " الحدث"، أن العمل الفنى يقدم دراما وينبغى تكثيف بعض الأجزاء فى سياق الدراما، موضحًا أنه كان يجب أن يكثف المشاهد الدينية فى المسلسل لتوضيح أن التكفيريين لا يفهمون الأفكار الدينية التى يتبعونها، لأنها وصلت للمتلقى بمعنى آخر.
قال الدكتور شريف حتة، إستشارى الطب الوقائي والصحة العامة: إن مصر بدأت بالدخول فى ذروة انتشار فيروس كورونا
فى تلك الفترة بواقع أرقام الإصابات، إلا أن نسبة الشفاء جيدة ونسبة الوفيات قليلة جدا بالنسبة للدول الأخرى.
وأضاف "حتة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بروتوكول العلاج الموجود فى مصر ساعد بنسبة كبيرة جدا فى تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية، موضحا أنه استنادا إلى عدد إصابات كورونا
تكون نسبة الخروج من المستشفيات جيدة.
قالت الدكتورة، أمينة خليل، عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن الأبحاث العملية تأخذ وقتا كبيرا فى اجرائها ونشرها، نظرًا للتجارب العملية والسريرية التى تجرى خلالها، لافتة إلى أن جامعة القاهرة نشرت 20 بحثا فى مجال العلاج لفيروس كورونا
" كوفيد -19.