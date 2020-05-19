أخبار التوك شو: موعد انتهاء الموجة الحارة.. أعراض أخرى لـ كورونا.. بدء فتح بعض الفنادق

وتابع الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن ما نتعرض له من ارتفاع في

هو طبيعي في تلك الفترة من العام.