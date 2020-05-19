الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على جميع المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأربعاء، ستكون شديدة الحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة، معتدلة ليلا والرياح معتدلة أيضا.
ويكون الطقس غدا، على السواحل الشمالية، أيضا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، أما عن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.
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ويكون الطقس على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 للعظمى والصغرى 29، وعلى السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31.