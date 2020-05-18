الأرصاد: طقس الثلاثاء حار جدا بسبب منخفض السودان.. والقاهرة 42 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس غد الثلاثاء، سوف يشهد عدة ظواهر جوية مؤثرة على معظم أنحاء البلاد، حيث يكون هناك

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم.