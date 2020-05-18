الأرصاد: طقس الثلاثاء حار جدا بسبب منخفض السودان.. والقاهرة 42 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الثلاثاء، سوف يشهد عدة ظواهر جوية مؤثرة على معظم أنحاء البلاد، حيث يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية للبلاد سوف تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما تتأثر القاهرة وباقي الانحاء بامتداد منخفض السودان، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وتكون حالة الطقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار، لطيفة خلال ساعات الليل، والرياح نشطة.
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ويكون الطقس، على السواحل الشمالية ما بين الحار والمائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يظل حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون معتدلا ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
وتكون حالة الطقس شديدة الحرارة على محافظات الصعيد نهارا، معتدلة ليلا، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
وتسجل درجات الحرارة غدا، على القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر38 للعظى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.