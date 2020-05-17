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أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انكسار الموجة الحارة ابتداء من الجمعة

الأحد 17/مايو/2020 - 11:12 م
احوال الطقس
احوال الطقس
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، أنه سيكون هناك انكسار في الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بنحو 5 درجات يومي الجمعة والسبت المقبلين، يكون الطقس على القاهرة والوجه البحري ما بين مائل للحرارة وشديد الحرارة خلال النهار، ويكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، وتسجل درجة الحرارة 28 للعظمى والصغرى 26.

وتكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدل خلال فترة النهار مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة يوم السبت، وتكون الرياح نشطة، بينما يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية 

ويكون الطقس على محافظات الصعيد ما بين المائل وشديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مصيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 31 إلى 38 للعظمى والصغرى 26 إلى 22، وعلى السواحل الشمالية ما بين 26 إلى 29 للكبرى، والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما بين 40 إلى 36 للعظمى والصغرى 26 إلى 28 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 32 إلى 39 للعظمى والصغرى 30إلى 23 للعظمى والصغرى، وعلى جنوب الصعيد للعظمى من 43 إلى 44 والصغرى 30 إلى 29.

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