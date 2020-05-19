صيدلة القاهرة: سجلنا 24 بحثا علميا لإيجاد علاج لكورونا.. فيديو

قالت الدكتورة، أمينة خليل، عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن الأبحاث العملية تأخذ وقتا كبيرا فى اجرائها ونشرها، نظرًا للتجارب العملية والسريرية التى تجرى خلالها، لافتة إلى أن جامعة القاهرة نشرت 20 بحثا فى مجال العلاج ل فيروس كورونا " كوفيد -19.









وأضافت عميد كلية الصيدلة، خلال حديثها ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن التجارب السريرية قامت بها جامعة القاهرة وعددها 9 دراسات من مجموع 33 تجربة سريرية قدمت فى مجال علاج فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدراسات السريرة تأخذ وقتا.









وتابعت أن الأبحاث العلمية ترفع من مستوى الجامعات، وسجلنا 24 بحثا علميا لإيجاد علاج ضد كورونا، موضحة أنه تم نشر 6 أبحاث لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.









ونوهت إلى أن كلية ا لصيدلة جامعة القاهرة بدأت منذ 21 مارس الماضى تأسيس فريق بحثى لمواجهة فيروس كورونا ، مضيفة أن جامعة القاهرة سجلت 33 بحثا علميا لإيجاد علاج لفيروس كورونا.









وأشارت إلى أنه يتم عمل الأبحاث عن طريق النمذجة الحاسوبية وهى وضع الأدوية أو العلاج على الحاسوب ومعرفة مدى فاعليته مع فيروس كورونا، وذلك قبل البدء في ا لتجارب السريرية.