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طارق الشناوي: مسلسل الاختيار أخطأ في تبرئة ابن تيمية.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:17 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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آيات أحمد
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن مسلسل الاختيار أخطا بتبرئة "ابن تيمية" والتكفيرين يستندون إليه، لافتًا إلى أنه كان المقصود توضيح أن التكفيريين الذين يستندون لأفكار ابن تيمية الذين لا يفهمونها، ولكن عندما زادت الجرعة المقدمة فى المسلسل حدث لبس.

وأضاف طارق الشناوى، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية " الحدث"، أن العمل الفنى يقدم دراما وينبغى تكثيف بعض الأجزاء فى سياق الدراما، موضحًا أنه كان يجب أن يكثف المشاهد الدينية فى المسلسل لتوضيح أن التكفيريين لا يفهمون الأفكار الدينية التى يتبعونها، لأنها وصلت للمتلقى بمعنى آخر.

وتابع أن تبرئة ابن تيمية لا يمكن أن تكون هدف أى عمل فنى، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الكاتب ألا يفتح مجالا للجدل من المسلسل وينتقل للجمهور ويثير حفيظة الكثيرين.

ولفت إلى أن مذهب التكفيريين والجماعات الارهابية فى العالم كله تستند إلى ابن تيمية وأفكاره ، وكان يجب ألا ندافع عنه فى المسلسل، ولكن بالرغم من ذلك فإن مسلسل الاختيار عمل مهم وجاذب للجمهور وتوقيته مهم.

وأشار إلى أن مسلسل الاختيار كشف للمصريين الجانب الإنسانى للجندى المصرى، ويمزج بين الواقع والخيال، مضيفًا أن الراحل الشهيد أحمد منسي كان يحب الأطفال وعلاقته بجنوده كانت علاقة إنسانية.
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