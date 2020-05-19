الأعلى للآثار: ميدان التحرير أول متحف مفتوح للجمهور.. فيديو

قال الدكتور محمد الصعيدى، مدير المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير وتجميل وتنفيذ ميدان التحرير جاء تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.





لافتًا إلى أنه يتم العمل على إظهار العاصمة برونقها الجميل.





وأضاف محمد الصعيدى، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم وضع مسلة فى وسط ميدان التحرير للتجميل وتزيين الميدان.





مشيرًا إلى أنه تم ترميم المسلة بأيدى مصرية خالصة وكانت مقسمة إلى 8 أجزاء ونجح المرممين المصريين ببراعة شديدة من ترميمها.





وتابع أنه تم نقلها من أسوان للشرقية، وبعد ذلك تم نقلها إلى العاصمة القاهرة، وطولها يقدر بـ19 متر ووزنها 90 طنا، مضيفًا أن ميدان التحرير يزينه 4 كباش تم إحضارها من معابد الكرنك.





وأوضح أن الكباش كانت رمزية للإله آمون، وتم تطوير ميدان التحرير بإزالة اللافتات القديمة وعمل ممشى على الطريق للربط بين السياحة والآثار.





ونوه إلى أنه يتم الربط بين المتحف المصرى، وأول متحف مفتوح وهو ميدان التحرير وذلك بعدما تم تزيينه بمسلة وأربعة كباش.