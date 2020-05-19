طارق الشناوى: اعتذار أحمد فهمى وبيومى فؤاد عن رجالة البيت شجاعة أدبية.. فيديو

قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن اعتذار بيومى فؤاد وأحمد فهمى عن دورهما فى مسلسل "رجالة البيت" أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أنهما اعترفا بغلطتهما وفشلهما فى المسلسل وتفاعل الجمهور معهما.





وأضاف طارق الشناوى، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، أن كريم فهمى شقيق أحمد فهمى كتب له "إن شاء الله الجاى أحسن"، مشيرا إلى أن أحمد فهمى لديه أعمال كثيرة ناجحة ككاتب وممثل.





وتابع أن الاعتذار يبدأ صفحة جديدة مع الجمهور، لأنه لا يجوز فى الفترة القادمة أو العام القادم تقديم عمل سيئ والاعتذار، مؤكدًا أن بيومى فؤاد وأحمد فهمى امتلاكا الشجاعة والجرأة والاعتذار لمشاهديهما والاعتراف بفشلهما.





وأوضح أن الاعتذار بمثابة عقد جديد بينهما وبين الجمهور، مضيفًا أن الفنان بيومى فؤاد قدم دورا جيدا جدًا فى مسلسل خيانة عهد.





ولفت إلى أن الجمهور لن يسمح ولن يتقبل فشلا جديدا للفنانين بعد اعتذارهما عن مسلسلهم "رجالة البيت"، مضيفًا "الناس قالوا لهم لو معرفتوش تقدموا حاجة كويسة ما تمثلوش تانى".