الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للارصاد، إنه منذ بداية الاسبوع يشهد جنوب البلاد امطارا رعدية ، ووصلت الى حد السيول في مناطق من صعيد مصر.





وتابع الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن ما نتعرض له من ارتفاع في درجات الحرارة هو طبيعي في تلك الفترة من العام.





وأضاف ان نتيجة تعرض البلاد للمنخفض السوداني الموسمي تكونت سحب رعدية، لافتًا الى ان المنخفض ايضًا يجلب الرياح الرطبة.





وأشار إلى أن هذه الموجة الحارة وفقًا لبيان هيئة الارصاد الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وتعاود الانكسار للرجوع الى المعدلات الطبيعية من يوم الجمعة القادم.



