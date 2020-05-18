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الارصاد: الموجة الحارة الحالية بالبلاد سببها منخفض سوداني

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:34 ص
موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة تنتهي يوم الجمعة المقبل
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فارقا كبيرا تشهده البلاد بين درجات الحرارة العظمى والصغرى وهذا نتيجة الموجة شديدة الحرارة التي نتعرض لذروتها اليوم.

تابع الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذه الموجة شديدة الحارة نتيجة تعرض البلاد للمنخفض السوداني الموسمي الممتد على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وأَضاف شاهين، أن هذا المنخفض يسبب فرصا كبيرة لسقوط أمطار رعدية على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الاحمر والمستمرة منذ 48 ساعة.

واشار الى ان هذه الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الاسبوع، وتبدأ في الانكسار مع بداية يوم الجمعة المقبل، وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم لتسجل 32 درجة للعظمى.

وشدد على عدم التعرض المباشر الى اشعة الشمس لمدد طويلة وخاصة في وقت الذروة وهي الفترة ما بين الظهر والعصر، ونصح بتجنب ملامسة الاسطح المعدنية في اماكن سقوط الامطار.

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