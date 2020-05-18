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أخبار البلد

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:10 ص
شديد الحرارة.. الأرصاد
شديد الحرارة.. الأرصاد : القاهرة تسجل 42 اليوم
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نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين 18-5-2020.

وأكدت على استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد، حيث يكون  على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة نهارًا مُعتدلة ليلًا، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأكدت أن الطقس يكون على محافظات الصعيد ما بين المائل وشديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مصيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وكشفت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، أنه سيكون هناك انكسار في الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بنحو 5 درجات يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ومن المقرر ان يكون الطقس على القاهرة والوجه البحري ما بين مائل للحرارة وشديد الحرارة خلال النهار، ويكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، وتسجل درجة الحرارة 28 للعظمى والصغرى 26.

وتكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدل خلال فترة النهار مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة يوم السبت، وتكون الرياح نشطة، بينما يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية 

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وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين،القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى و25 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد تكون 42 للعظمى والصغرى 27، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.
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