غرفة المنشآت الفندقية: 2 مليار دولار خسائر السياحة في شهرين

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك 33 فندقا فى الغردقة و 10 فنادق فى جنوب سيناء و 8 فى الساحل الشمالى والإسكندرية وهناك فندق واحد فى الأقصر وجميعها حصل على شهادة من وزارة السياحة لاستقبال المواطنين خلال العيد وذلك وفقًا للشروط والتدابير الاحترازية التى وضعتها وزارة السياحة.

وأضاف هشام الشاعر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن، الفندق الذى لم يحصل على تصريح لن يستقبل المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح هشام الشاعر، أن تلك الفنادق ستقوم باسترجاع الأموال لـ العميل وذلك لعدم حصولها على تصريح.

ولفت هشام الشاعر إلى أن هناك خسائر كبيرة فى قطاع السياحة، مؤكدًا أن المستثمرين لا يهمهم الخسائر بقدر الحفاظ على صحة المواطنين.

وكشف هشام الشاعر أن أرباح السياحة فى العام 12 مليار دولار، ولكن هناك خسائر وصلت لـ 2 مليار دولار فى شهرين.