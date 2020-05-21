الرى: تنفيذ نظم الرى الحديث في 300 فدان بالفيوم



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث و طبقا لتوجيهات الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى.





و تم عقد إجتماع بمكتب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بحضور المهندس ايمن نضر وكيل وزارة الرى بالفيوم و المهندس محمد مختار مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائى لشمال الوادى بالفيوم و رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى لمناقشة آلية تمويل و تنفيذ نظم الرى الحديث.



الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار،وذلك مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية ل 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.



أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الإتفاق على تنفيذ نظم الرى الحديث ل 300 فدان بالاراضى الطينية القديمة على مسقة اباظة الاخذة من بحر الروبيات بالفيوم ،و تم الاتفاق على البدء فى الإجراءات الأولية ل100فدان منهم كمرحلة أولى.