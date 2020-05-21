AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الهيئة الهندسية: بشائر الخير 3 تشمل مساجد وكنيسة و3 مدارس ابتدائي "فيديو"

الخميس 21/مايو/2020 - 01:49 م
اللواء أحمد العزازي،
اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية
Advertisements
آيات أحمد
قال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إن محافظ الإسكندرية وبنك مصر تبرعا لمشروع بشائر الخير بـ 260 فدانا في بشائر الخير 6 و7 و8 .

وأضاف أحمد العزازي، خلال كلمته بمؤتمر الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لافتتاح مشروعات بالإسكندرية، أن بشائر الخير 3 تشمل مساجد وكنيسة و3 مدارس للمرحلة الابتدائية واسكان اجتماعى واسكان استثمارى بعدد 247 عمارة سكنية بالإضافة إلى 220 فدان مناطق حرفية وتجارية وموقف للنقل العام.

وتابع: نعمل على تدشين مشروع بشائر الخير 4 بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن بشائر الخير ستكون نواة لفكر جديد وتخطيط متنوع الأهداف يستهدف مجتمع كامل وشامل .

ولفت إلى أن بشائر الخير مشروع حضارى ويجرى العمل فى عدة مشروعات اخرى مثل محور المحمودية والذى يضع الاسكندرية على خريطة محور التنمية المستدامة.

وأوضح أن تطوير المحاور فى الإسكندرية يتم وفقًا لخريطة مؤتمر الشباب الرابع والذى وصى بتطوير المحاور فى الاسكندرية وبدأن من خلال تطوير محمور المحمودية ومن ثم سنطور الترام والقطار.

يضم مشروع بشائر الخير ٣،  قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ الاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: محور المحمودية وفر 513 فدانا قابلة للاستخدام.. فيديو

لكى لا تندهشوا.. السيسى يكشف سبب استعراض محاور التنمية بالإسكندرية..فيديو

وزير الإسكان: محور أبو قير يهدف لتطوير شرق الإسكندرية.. فيديو

السيسي: كثافة الحركة في الاسكندرية سبب لفتح محاور بالمحافظة ونجهز لمشروعات أخرى.. فيديو

ترشيحاتنا

رددها 3 مرات .. الرئيس السيسى يوجه رسالة تحذيرية لـ المتعدين على أملاك الدولة .. فيديو

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

أهم الأخبار ..أول تعليق من الرئيس السيسي على معدلات الإصابة بـ كورونا.. ووزير التعليم العالي يكشف موعد انحسارها

الرئيس السيسي: 10 آلاف مخالفة تعني 10 آلاف شخص مذنب يجب إحالته للنيابة.. فيديو

مذبحة قاعدة بنساكولا.. سفارة السعودية في واشنطن تصدر بيانا حول نتائج التحقيق

الله عليكم.. مها أحمد تشيد بقرار المتحدة عرض حلقة الاختيار بدون إعلانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور