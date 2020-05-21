الهيئة الهندسية: بشائر الخير 3 تشمل مساجد وكنيسة و3 مدارس ابتدائي "فيديو"

قال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إن محافظ الإسكندرية وبنك مصر تبرعا لمشروع بشائر الخير بـ 260 فدانا في بشائر الخير 6 و7 و8 .





وأضاف أحمد العزازي، خلال كلمته بمؤتمر الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لافتتاح مشروعات بالإسكندرية، أن بشائر الخير 3 تشمل مساجد وكنيسة و3 مدارس للمرحلة الابتدائية واسكان اجتماعى واسكان استثمارى بعدد 247 عمارة سكنية بالإضافة إلى 220 فدان مناطق حرفية وتجارية وموقف للنقل العام.





وتابع: نعمل على تدشين مشروع بشائر الخير 4 بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن بشائر الخير ستكون نواة لفكر جديد وتخطيط متنوع الأهداف يستهدف مجتمع كامل وشامل .





ولفت إلى أن بشائر الخير مشروع حضارى ويجرى العمل فى عدة مشروعات اخرى مثل محور المحمودية والذى يضع الاسكندرية على خريطة محور التنمية المستدامة.





وأوضح أن تطوير المحاور فى الإسكندرية يتم وفقًا لخريطة مؤتمر الشباب الرابع والذى وصى بتطوير المحاور فى الاسكندرية وبدأن من خلال تطوير محمور المحمودية ومن ثم سنطور الترام والقطار.



