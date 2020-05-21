مصر مش ألمانيا.. نجم الإسماعيلي يطالب بإلغاء الدوري لهذه الأسباب

طالب أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق بضرورة إلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد وتفادي إصابة أى لاعب أو عنصر من عناصر المنظومة الرياضية.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.
قال أسامة خليل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": مع كورونا الكرة ترجع او يتلغي الموسم مع توقعات بزيادة الاصابات لعشرين الف خلال ايام؟ الأندية تقرر بمصالحها والحكومه تقرر برؤيتها؟ لسنا المانيا و الغوا الدوري لنفكر في واقع جديد فرضته كورونا؟.
يذكر أن مصدرا داخل الجبلاية قال لـ "صدى البلد" إنه سيتم تطبيق النموذج الألماني الذي تم اتباعه فى تدريبات ومباريات الدوري الألماني (البوندسليجا)، من الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب.
وأضاف: "قبل خوض التدريبات للأندية بشكل عملى، سيتم إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية على لاعبى الدورى الممتاز، تحت إشراف اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان الاطمئنان على سلامة لاعبي البطولة المحلية".
وتابع: "التدريبات بشكل جزئي تعني الجرعات التدريبية، ستكون بالتدريج ومنقسمين على حسب كل لعبة، مش كل الألعاب زي بعض، خاصة الألعاب الجماعية وأن الفريق الأساس سيؤدي مرانه مع المدير الفني في وقت، والفريق الاحتياطي مع المساعد في وقت آخر".