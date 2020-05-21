AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر مش ألمانيا.. نجم الإسماعيلي يطالب بإلغاء الدوري لهذه الأسباب

الخميس 21/مايو/2020 - 01:45 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
Advertisements
يسرى غازى
طالب أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق بضرورة إلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد وتفادي إصابة أى لاعب أو عنصر من عناصر المنظومة الرياضية.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.

قال أسامة خليل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": مع كورونا الكرة ترجع او يتلغي الموسم مع توقعات بزيادة الاصابات لعشرين الف خلال ايام؟ الأندية تقرر بمصالحها والحكومه تقرر برؤيتها؟ لسنا المانيا و الغوا الدوري لنفكر في واقع جديد فرضته كورونا؟.

يذكر أن مصدرا داخل الجبلاية قال لـ "صدى البلد" إنه سيتم تطبيق النموذج الألماني الذي تم اتباعه فى تدريبات ومباريات الدوري الألماني (البوندسليجا)، من الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب.

وأضاف: "قبل خوض التدريبات للأندية بشكل عملى، سيتم إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية على لاعبى الدورى الممتاز، تحت إشراف اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان الاطمئنان على سلامة لاعبي البطولة المحلية".

وتابع: "التدريبات بشكل جزئي تعني الجرعات التدريبية، ستكون بالتدريج ومنقسمين على حسب كل لعبة، مش كل الألعاب زي بعض، خاصة الألعاب الجماعية وأن الفريق الأساس سيؤدي مرانه مع المدير الفني في وقت، والفريق الاحتياطي مع المساعد في وقت آخر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عن عودة التدريبات.. خبراء يؤيدون بشرط واتحاد الكرة يرفض سيناريو ألمانيا وتونس

نجم الإسماعيلي السابق عن استئناف الدوري.. مش وقته

الدورى تحت قبة البرلمان.. قائد الإسماعيلي يؤكد: مش وقته.. ونجوم الأهلي والزمالك: راجع تدريجيا بشرط

عزمي مجاهد للمطالبين بعودة الدوري: مش وقته.. الدولة تحارب كورونا والإرهاب

الكرة أجوال.. الأقاليم تسيطر على هدافي الدوري ورقم 11 وش السعد على الخطيب

فنادق العزل تستقبل فرق كرة القدم الألمانية استعدادا لعودة البوندسليجا

ترشيحاتنا

أجهزة الدولة تقاضي بعضها.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية

من أول يونيو.. ارتداء الكمامة إجباريًا بـ قطارات السكة الحديد والمترو.. تفاصيل

وزير التنمية: فساد الإدارات الهندسية من أسباب انتشار ظاهرة البناء العشوائي

أهلاوي ولا زملكاوي.. مدرب تونسي يحسم الجدل بشأن لقب نادي القرن

منى ممدوح تشارك جمهورها بفيديو للفنان عادل إمام يتحدث فيه عن والدته.. شاهد

من حقه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور