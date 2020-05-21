AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفى 3 أشهر

الخميس 21/مايو/2020 - 02:12 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
Advertisements
احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء' على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية وتوافر الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحرارى عن بعد ، وكذا استمرار تكليف المراقبين الصحيين بالكشف على القادمين فى مداخل المحافظة وتسجيل عناوينهم لمتابعة حالاتهم .

ولفت اللواء شوشه الي انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ' مع وجود خطة مكثفة للتدريب على أعمال مكافحة العدوى وخطة عزل المخالطين .

وأعلن المحافظ ' أنه تم الاشتباه فى 27 حالة .. منها 12 حالة بمستشفى العريش العام و 14 حالة بمستشفى نخل المركزي وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزى ..

اقرأ أيضا..
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر


وقد تم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة .. حيث وردت العينات والتى تفيد سلبية جميع الحالات فيما عدا حالتين إيجابيتين بمستشفى بئر العبد.

وأشار المحافظ' إلى أن الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة تكفى حتى 3 أشهر، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدى بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر.

وأشار إلى وجود مستشفى احالة ببئر العبد إلى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات : العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى بإجمالى عدد 126 سريرا ، 73 سريرا للعناية المركزة .. علاوة على أجهزة التنفس الصناعى بالعريش وبئر العبد ونخل .

ومن جانبه قال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب الرياضه بالمحافظة ' انه تم تنفيذ حملة تطهير تعقيم مراكز شباب الروضة والشهداء وقاطية ببئر العبد بشمال سيناء.






محافظ شمال سيناء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفى 3 أشهر
محافظ شمال سيناء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفى 3 أشهر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطهير وتعقيم 312 منشأة ومصلحة حكومية في سيناء

سيناء خالية من كورونا.. 8 حالات اشتباه ونتائج التحاليل سلبية.. المحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد لـ القصوى.. تجهيز 5 مستشفيات و10 مدارس للعزل

محافظة مصرية وحيدة لم يدخلها كورونا.. لماذا؟

شوشة: القطاع الصحي في سيناء يشهد اهتماما كبيرا من جانب الدولة

بعد مبادرة رئيس الوزراء.. محافظ شمال سيناء يتبرع بـ٢٠% من راتبه للعمالة غير المنتظمة

فرق طبية ومراجعة يومية للوافدين .. كيف تحصنت شمال سيناء من فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

صديق الشهيد منسي: كان ينزف.. ويده تحركت وحضنت والده في القبر ..فيديو

وزير التنمية: فساد الإدارات الهندسية من أسباب انتشار ظاهرة البناء العشوائي

90 يومًا على الجريمة.. حكاية كارموس السلام.. قتله خاله بسبب 700 جنيه.. والضحية متوسلاً: «سيبني أعيش»

وزير النقل: مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا عالميًا..فيديو

طفل على حذائه براز كلب.. بيلوسي توجه إهانة غير مسبوقة لـ ترامب

الرئيس السيسي لوزير النقل عن مدة تنفيذ محور التعمير: مش هينفع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر الأحمر.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة صيفية

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور