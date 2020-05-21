محافظ شمال سيناء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفى 3 أشهر

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء' على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية وتوافر الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحرارى عن بعد ، وكذا استمرار تكليف المراقبين الصحيين بالكشف على القادمين فى مداخل المحافظة وتسجيل عناوينهم لمتابعة حالاتهم .
ولفت اللواء شوشه الي انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ' مع وجود خطة مكثفة للتدريب على أعمال مكافحة العدوى وخطة عزل المخالطين .
وأعلن المحافظ ' أنه تم الاشتباه فى 27 حالة .. منها 12 حالة بمستشفى العريش العام و 14 حالة بمستشفى نخل المركزي وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزى ..
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وقد تم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة .. حيث وردت العينات والتى تفيد سلبية جميع الحالات فيما عدا حالتين إيجابيتين بمستشفى بئر العبد.
وأشار المحافظ' إلى أن الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة تكفى حتى 3 أشهر، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدى بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر.
وأشار إلى وجود مستشفى احالة ببئر العبد إلى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات : العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى بإجمالى عدد 126 سريرا ، 73 سريرا للعناية المركزة .. علاوة على أجهزة التنفس الصناعى بالعريش وبئر العبد ونخل .
ومن جانبه قال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب الرياضه بالمحافظة ' انه تم تنفيذ حملة تطهير تعقيم مراكز شباب الروضة والشهداء وقاطية ببئر العبد بشمال سيناء.
ولفت اللواء شوشه الي انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ' مع وجود خطة مكثفة للتدريب على أعمال مكافحة العدوى وخطة عزل المخالطين .
وأعلن المحافظ ' أنه تم الاشتباه فى 27 حالة .. منها 12 حالة بمستشفى العريش العام و 14 حالة بمستشفى نخل المركزي وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزى ..
اقرأ أيضا..
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر
وقد تم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة .. حيث وردت العينات والتى تفيد سلبية جميع الحالات فيما عدا حالتين إيجابيتين بمستشفى بئر العبد.
وأشار المحافظ' إلى أن الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة تكفى حتى 3 أشهر، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدى بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر.
وأشار إلى وجود مستشفى احالة ببئر العبد إلى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات : العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى بإجمالى عدد 126 سريرا ، 73 سريرا للعناية المركزة .. علاوة على أجهزة التنفس الصناعى بالعريش وبئر العبد ونخل .
ومن جانبه قال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب الرياضه بالمحافظة ' انه تم تنفيذ حملة تطهير تعقيم مراكز شباب الروضة والشهداء وقاطية ببئر العبد بشمال سيناء.