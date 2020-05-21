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محافظات

صرف مليوني جنيه منحة استثنائية لـ 4 آلاف عامل في سيناء

الخميس 21/مايو/2020 - 03:32 م
منحة استثنائية
منحة استثنائية
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احمد صالح
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ  شمال سيناء، أنه تم صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة في المحافظة بواقع 4 آلاف و473 عاملا بقيمة 500 جنيه لكل منهم طبقًا لقرار وزير القوى العاملة بصرف منحة استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولفت الي ان المبالغ التي تم صرفها بلغت مليونين و236 ألفًا و500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من منافذ الصرف على مستوى المحافظة علي مرحلتين.

وأشار المحافظ إلى انه تم صرف مليون و46 ألف جنيه لـ2381 شخصًا من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي للدفعة الأولى بنسبة 34.5 % من إجمالى عدد المستحقين للصرف من العمالة المسجلة والبالغ عددها 6074 شخصًا.

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وقال إنه تم صرف مليون و190 ألفًا و500 جنيه ل 2092 شخصًا من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى للدفعة الثانية والمتخلفين عن الصرف من الدفعة الأولى بنسبة 59.7 % من إجمالى عدد المستحقين للصرف من العمالة المسجلة والبالغ عددها 3982 شخصًا.

وأوضح المحافظ أن عملية الصرف تمت من خلال 11 منفذًا على مستوى المحافظة، من بينها 9 مكاتب بريدية وفرعان لبنك الائتمان والتنمية الزراعية بالعريش وبئر العبد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.
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