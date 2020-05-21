صرف مليوني جنيه منحة استثنائية لـ 4 آلاف عامل في سيناء

استثنائية للعمالة غير المنتظمة في المحافظة بواقع 4 آلاف و473 عاملا بقيمة 500 جنيه لكل منهم طبقًا لقرار وزير القوى العاملة بصرف منحة استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

، أنه تم صرف





ولفت الي ان المبالغ التي تم صرفها بلغت مليونين و236 ألفًا و500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من منافذ الصرف على مستوى المحافظة علي مرحلتين.



