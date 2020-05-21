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رياضة

سقط سقف منزلها.. وزير الرياضة يلتقي البطلة شيماء خلف

الخميس 21/مايو/2020 - 04:21 م
د. أشرف صبحي مع البطلة
د. أشرف صبحي مع البطلة شيماء خلف
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ريهام بكير
التقي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال شيماء خلف، وذلك في إطار الاستغاثة التي أرسلتها شيماء.

وأطمئن صبحي علي حالة شيماء، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم لها لتتجاوز محنتها، وذلك بعد أن سقط سقف المنزل عليها، معربا ان الرياضيين المصريين عليهم اعتبار ان وزارة الشباب والرياضة دائما وأبدا هي بيتهم الذي يقصدونه.

كما وجه صبحي بالعمل علي سرعة صرف جميع مستحقات اللاعبة من البطولات التي شاركت فيها حيث تعتبر شيماء بطلة مصرية من طراز رفيع.

الجدير بالذكر أن شيماء حصلت علي المركز الاول في البطولة الافريقية، بطولة التضامن الاسلامي بالإضافة إلى البطولة العربية التي أقيمت في مصر، كما حصلت علي المركز الثاني في دورة الألعاب الافريقية والتي أقيمت في المغرب ٢٠١٩.
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